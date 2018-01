Liberalizar combustibles generó nuevos espacios de inversión: Meade Kuribreña

“A mí me tocó implementar una medida que ya estaba legislada, me parece además que era la medida correcta. Esa medida abrió un mercado importante. México es el sexto mercado más grande de gasolinas en el mundo. Me tocó implementar una estrategia que tocó las finanzas públicas, que permitió que se reflejara en México el costo de los combustibles, me permitió, con cargo a ello, generar nuevos espacios de inversión”, declaró.