Bannon minimiza declaraciones en libro de Michael Wolff

lunes, 8 de enero de 2018, Miguel Angel Carral

Tras la publicación del libro de Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House, en el cual se critica a la forma de gobernar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ex asesor Steve Bannon ha querido apaciguar las declaraciones que recupera la obra sobre su trabajo.

En concreto, Bannon asegura que cuando describió como "traicionera" y "antipatriótica" una reunión en junio de 2016 que sostuvo en la Torre Trump en Nueva York, solamente se refería a Paul Manafort, ex jefe de la campaña de Trump.