El VAR podría estar presente en la liguilla del Clausura 2018

Respecto de la edad ideal de un árbitro, afirmó que es de 45 años para seguir en activo, “pero tenemos que entender que hay jóvenes con buena capacidad que están esperando que se quite ese tapón, no tiene sentido tener un árbitro de 48 años que no puede ir a un Mundial”.

El encargado de los árbitros también hablo sobre los casos de Francisco Chacón y Paul Delgadillo, afirmando que si no han aparecido en la cancha es porque no pasaron las pruebas.