ESPECIAL: ¿Cómo es vivir en Corea del Norte?

Pero, ¿qué tanto se reproduce la idea que promueve Estados Unidos? ¿Qué tan cerca estamos de comprender realmente cómo es la vida en Corea del Norte?

Una nación pobre y hambrienta

De acuerdo con varios medios y desertores, Corea del Norte vive en una pobreza generalizada, donde resulta imposible escapar debido a la cantidad de dinero que cuesta abandonar el país. Algunos testigos reconocieron haberse acostumbrado a ver morir a sus familiares por inanición, que solo estando en el extranjero entendieron la gravedad de la situación.

Aunque existe un blindaje férreo sobre la información oficial, se estima que hasta tres millones de personas murieron en la hambruna que golpeó al país entre 1994 y 1998, una situación que solamente se habría agravado con el paso de los años, y que sería más severa tras las sanciones impuestas por la comunidad internacional.

La economía norcoreana no sobresale en la región, con un PIB que ubica al país como la 112 economía en el planeta y un intercambio comercial de seis mil millones de dólares. El nivel de pobreza es un indicador que se considera como serio, sumado a que figura como una de las naciones más corruptas del mundo.

Las cifras de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) muestran que el 26.8 por ciento de la población está desempleada. Además de afrontar en varias regiones escasez de alimentos, los pobladores también tiene un bajo poder de compra de bienes como automóviles, electrodomésticos o línea blanca, ya que estos productos suelen ser importados y más costosos.

¿Un pueblo oprimido?

Desertores han relatado que la religión está prohibida, mientras que el proselitismo se considera un crimen de gravedad. A lo único que tienen derecho es a venerar al gran líder Kim Jong-un. Este escenario podría cambiar debido a la influencia que está cobrando la comunidad evangélica.

En las universidades, el Gobierno tiene que aprobar todo lo que se enseña, especialmente, en aquellos colegios donde se educan a los hijos de altos funcionarios. Sí, las autoridades deciden también qué carrera estudiarán, la escuela en donde la cursarán y qué actividades desempeñarán.

Pese a las condiciones de vida rigurosas de la mayoría de las familias, la población no reprueba la retórica de su líder hacia el extranjero, ni su insistencia en fortalecer el programa nuclear del país. Asimismo, existe un adoctrinamiento donde se enseña que el hambre que se vive en el territorio es causada por el extranjero.

“Les enseñan a pensar que pasan hambre por culpa del mundo exterior. Y necesitan un arma nuclear para luchar y dejar atrás las dificultades. A las autoridades (…) les sirve hablar del conflicto, distraen a la gente, intentan que olviden que comen una vez al día, pero no quiere concretar sus amenazas…”, asegura un ex capitán del Ejército de Corea del Norte que desertó de la nación en 2005.

El lavado de cerebro

Una gran parte de las enseñanzas escolares tiene la finalidad de reforzar la idolatría hacia el Gran Líder. Los alumnos deben repetir una vez a la semana las enseñanzas de su dirigente, mientras que para los ejemplos de Matemáticas se usan tanques de Estados Unidos destruidos a manos de las tropas norcoreanas.

A decir de los expertos, el blindaje de Corea del Norte en el país hace imposible pensar en una revolución. El mundo no conoce la realidad del país y los locales no saben cómo es el mundo. Para ellos, aseguran los supervivientes, esa es su realidad y no existe nada fuera de ello, o en todo caso, se trata de algo peor.

De esta forma, resulta complicado pensar en que la nación sufrirá algún día una revolución, debido a que la gente necesita instrucción y enterarse sobre lo que hay más allá de sus fronteras. La mayoría de los sociólogos coincide en que un cambio de la crisis en Corea del Norte luce, por el momento, como un sueño imposible.