Fans critican a Justin Timberlake por unirse a lucha contra el acoso

Los seguidores de Timberlake le reprocharon que luciera con orgullo el pin del movimiento al lado de su esposa Jessica Biel, recordándole que forma parte de un equipo liderado por un “acosador sexual”.

Pero este comentario solo abrió paso a las peticiones de sus fans, algunos de los cuales fueron bastante viscerales al cuestionar su moralidad.

justin timberlake’s an opportunistic hypocritical piece of shit and i am done with him — victoria (@theblowout) 7 de enero de 2018