Guillermo del Toro gana el Globo de Oro a Mejor Director

La victoria del cineasta mexicano no es poca cosa, pues en su categoría competía contra Martin McDonagh, quien hizo un excelente trabajo en Three Billboards Outside Ebbing, pero sobre todo, contra el gran Christopher Nolan, por su cinta Dunkirk, y Ridley Scott, con All The Money in the World.

La película La forma del agua presenta una historia que tiene lugar en la década de los 60, durante el conflicto conocido como la Guerra Fría. Una joven trabaja como empleada de mantenimiento en un laboratorio, donde se enamora de una criatura anfibia que está atrapada en este mismo sitio.