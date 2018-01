Los grandes ganadores de los Globos de Oro 2018

A continuación, Sexenio presenta la lista de los ganadores de las diferentes categorías.

Globos de Oro para el cine

Mejor película dramática

Call me by your name

Dunkerque

Los archivos del Pentágono

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor película (Comedia o musical)

The Disaster Artist

Déjame salir

El gran showman

Yo, Tonya

Lady Bird

Mejor director - Guillermo del Toro, por La forma del agua

Mejor película de animación - Coco

Mejor película en lengua extranjera - En la penumbra

Mejor guión - Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras

Mejor actriz dramática

Sally Hawkins, por La forma del agua

Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras

Meryl Streep, por Los archivos del Pentágono

Jessica Chastain, por Molly's Game

Michelle Williams, por Todo el dinero del mundo

Mejor actor dramático

Timothée Chalamet, por Call me by your name

Daniel Day-Lewis, por El hilo fantasma

Tom Hanks, por Los archivos del Pentágono

Gary Oldman, por El instante más oscuro

Denzel Washington, por Roman J. Israel, Esq

Mejor actriz (Comedia o musical)

Judi Dench, por La reina Victoria y Abdul Margot Robbie, por Yo, Tonya

Saoirse Ronan, por Lady Bird

Emma Stone, por La batalla de los sexos

Helen Mirren, por The Leisure Seeker

Mejor actor (Comedia o musical) - James Franco, por The Disaster Artist

Mejor actriz de reparto - Allison Janney, por Yo, Tonya

Mejor actor de reparto - Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras

Mejor canción - This is me, de El gran showman

Mejor banda sonora - La forma del agua



Globos de Oro para la TV

Mejor serie dramática - The Handmaid's Tale

Mejor serie (Comedia o musical) - The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor miniserie o película para televisión - Big Little Lies

Mejor actor (Drama) - Sterling K. Brown, por This Is Us

Mejor actriz (Drama) - Elisabeth Moss, por The Handmaid's Tale

Mejor actriz (Comedia o musical) - Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor (Comedia o musical) - Aziz Ansari, por Master of None

Mejor actriz de miniserie o película para televisión - Nicole Kidman, por Big Little Lies

Mejor actor de miniserie o película para televisión - Ewan McGregor, por Fargo

Mejor actriz de reparto, miniserie o película para televisión - Laura Dern, por Big Little Lies

Mejor actor de reparto, miniserie o película para televisión - Alexander Skarsgard, por Big Little Lies