¿Qué les regalan a los famosos en los Globos de Oro?

De esta manera, las féminas de la gala hallaran las siguientes sorpresas: una bolsa de cuero Kate New York, Olga Lorencin, Murad Hydro Dynamic Quenching Essence, Caolion Triple Action Cleasing Stick, Kosas Wightless, Lip Color, Hair Perfector, Karuna Renewal y Eye Mask Box, Máscara de fibra óptica y L’Oréal Paris Voluminous X.

No será muy diferente para los hombres, quienes recibirán una maleta de viaje Away y diversos productos, entre ellos un Lug Life Stowaway Packing Set, Ernest Supplies Protective Matte Moisturizer, Mancrates Secret Stash Engraved Flask, Egyptian Magic, All Purpose Skin Cream, RYU Metal Water Bottle, Elta MD UV Clear Broad Spectrum y un shampoo reparador, por mencionar algunos.

En el caso de las mujeres, el bolso Kate Spade es el obsequio más costoso, ya que tiene un precio de 328 dólares, mientras que la maleta de viaje Away para los hombres alcanza los 225 dólares.

Si bien la mayoría de los presentes podría comprar bolsos o maletas mucho más costosas, a nadie le cae mal un obsequio en una de las galas más esperadas dentro de la industria del cine.