Un genio no fanfarronea: Vicente Fox a Trump

A stable genius: does not gamble with the stability of a nation; does not rant against different opinions; does not threaten the world with the size of his “button”; does not put his interests before the nation’s interests; and more importantly, doesn’t brag about his geniality. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 6 de enero de 2018

Ante la publicación del libro de Michael Wolff, House: Fire and Fury, Trump presumió su currículo en Twitter como lo es su capacidad para hacer negocios, su participación en la televisión estadunidense y, por su puesto, haber obtenido la Presidencia de su país.

Estas cartas de presentación hacen que Trump sea “un genio estable”, según se describió el propio mandatario.

A esto se suma la preocupación que psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales manifestaron al diario The New York Times sobre la “inestabilidad emocional” del presidente, lo que calificaron de una incapacidad para servir de manera segura al país.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018