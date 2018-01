ESPECIAL: El pequeño gran legado de Juan Rulfo

Posteriormente, durante buena parte de las décadas de 1930 y 1940, Juan Rulfo viajó por diferentes partes del país en comisiones de servicio de la Secretaría de Gobernación. De esta forma comienza a publicar sus cuentos en dos revistas: América, de la Ciudad de México, y Pan, de Guadalajara.

Para la revista Pan publicó los cuentos La vida no es muy seria en sus cosas y Nos han dado la tierra, así como Macario, mismo cuento que posteriormente también publicó para la revista América, entre otros cuentos como ¡Diles que no me maten!.

En 1948 se casó con Clara Aparicio con la que tuvo cuatro hijos: Claudia Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos, formando así su familia, pero sin dejar de lado su trabajo como escritor.

Su esfuerzo le otorgó en 1952 la primera de dos becas consecutivas que da el Centro Mexicano de Escritores, fundado por la estadounidense Margaret Shedd, y sólo un año más tarde publicó El Llano en llamas, donde reúne siete cuentos ya publicados en la revista América e incorpora ocho cuentos nuevos.

El pequeño gran legado de Juan Rulfo

Cabe mencionar que el legado de este escritor mexicano consiste en sólo dos novelas, que son Pedro Páramo y El gallo de oro, así como un libro de cuentos que es El llano en llamas, sin embargo, sólo estas publicaciones bastaron para que el prestigio literario de Rulfo se incrementara de manera constante.

Estos escritos llevaron a Rulfo a convertirse en el escritor mexicano más reconocido en México y el extranjero, ganando admiradores como Mario Benedetti, José María Arguedas, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Günter Grass, Susan Sontag, Elias Canetti, entre otros.

Pese a su éxito, Rulfo decidió no escribir más allá de estas obras, como si hubiera anticipado que sólo con estos libros dejaría un importante legado en el mundo de las letras, el cual actualmente continúa encantando a los lectores.

De hecho, la obra de Rulfo, a quien se le incluye en el rubro de realismo mágico, ha sido a nivel mundial de las más traducidas a mayor número de idiomas. Siendo así uno de los autores mexicanos más estudiados y leídos.

Estudiosos de las letras señalan que la obra de Rulfo fue tan profunda debido a que se fijaba en las personas comunes, pero extraordinarias, no iba en búsqueda de la poesía rebuscada, y su sensibilidad era real.