Secuela de Mamma Mia! será mejor: Amanda Seyfried

"Nos hemos juntado todos después de 10 años. Hay mucho amor, mucha familia y está presente 100 veces más en la película. No me lo esperaba".

En Mamma Mia! Here We Go Again se harán presentes las versiones jóvenes de los personajes adultos, estando encabezados por la actriz Lily James como Donna Sheridan, papel que es su versión mayor es de Meryl Streep.

"Cuando ves a Lily [James] en pantalla piensas 'Oh Dios, ¡es Donna!' Estoy viendo a Donna cuando era joven, salvaje y libre. Tiene la esencia que le dio Meryl. Es extraordinario".

Mamma Mia! Here We Go Again contará qué ha ocurrido con los personajes de la película original después de 10 años y también narrará momentos anteriores a los sucesos ocurridos en la primera entrega.