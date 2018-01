La llegada de los Reyes Magos

La hora varía dependiendo de la zona por donde viven, pero hay niños que aseguran que es a la medianoche cuando sus cuartos se llenan de magia.

Hay otros pequeños que cuentan con emoción sus anécdotas y con la misma ilusión esperan a los Reyes, como el pequeño Javier quien nos contó cómo se estremecía el piso con las pisadas del elefante el año pasado.

“Mi cama temblaba un poco y se levantaba, escuché como un elefante caminaba, supe que los Reyes habían llegado, así que me hice el dormido”.

Stephani con sólo seis añitos narra a sus amigos cómo sonaba el papel celofán de sus juguetes, quien además a lo lejos escuchó campanas.

“Yo escuché cómo ponían los juguetes en el árbol y luego que se caen unos y no los podían acomodar, entonces me levanté y abrí y ya no estaban, después se escucharon a lo lejos campanas”.

Matías un pequeño de 8 años camina de la mano de su madre por las calles del centro, cuando llegaron al Zócalo Mati no perdió la oportunidad para pedirle a su mamá que le comprara un globo para mandar sus saludos y la lista de sus juguetes deseados.

Los valores

Hay niños con el corazón puro y humilde que en su carta piden amor y paz para el mundo, otros no piden regalos como Ibrahim, quien apenas puede escribir y pide no le traigan regalos sino un deseo especial:

“Yo le escribí a los Santos Reyes que ya tengo muchos juguetes pero no con quien jugar, yo les pedí un hermanito de mi edad”.

Los buenos deseos en estas fechas se multiplican y es por ello que en muchas cartas resalta la sensibilidad y los buenos valores.

"Yo les pido tres regalos, uno para mi hermanita y para mí y el otro se lo pedimos para un niño de la calle que no tiene dirección y no le pueden traer regalos", Karlita de 7 años.

Ayuda tecnológica

Actualmente la tecnología no ha sido un impedimento para que los Reyes Magos lleguen a las casas sin ser descubiertos, es gracias a las innovaciones tecnológicas que millones de cartas llegan a estos seres mágicos.

Esmeralda tiene 12 años y aún cree en los Reyes Magos, no obstante ella no manda globo ni pone su carta en el zapato, ella manda su carta a través de plataformas en línea.

Hay páginas que se encargan de ayudar a los Reyes a administrar las cartas cómo http://www.ahiva.info/reyes/, así como varias tiendas que facilitan y agilizan la llegada de todos los deseos.

Sin embargo hay quienes optan por la manera tradicional de enviar sus cartas como lo hace Ramsés con 14 años, y como cada año envía su carta por correo postal tres días antes de su llegada.

No siempre traen lo que piden

Desafortunadamente hay millones de niños y los Santos Reyes no pueden cumplir muchas veces los deseos de los pequeños o en ocasiones es tarde y sólo les dejan algún detalle.

“A mí me dejan mi regalo envuelto en papel de dibujos animados pero no me dejan lo que yo pedí o a veces solo me dejan un regalo de los muchos, pero siempre trato de portarme mejor para que me traigan lo que pido, dice mi mamá que por eso no me traen lo que pido”.

Hay quienes como José Joel que no pierden la esperanza y siguen creyendo en los Reyes Magos a pesar de que no le han traído lo que desea, no obstante, su ilusión crece cada año y espera con ansias la llegada de los Reyes del Oriente.

En esta que es la noche más larga para todos los pequeñines, la mayoría realizan actos de bondad así como de agradecimiento, pues les dejan comida a los Reyes y a sus animales que vienen cargando todos los regalos.

“Yo le dejo galletas y chocolates a los Reyes Magos”, dice Ximena de 5 años. "Yo le dejo leche, chocolate y paja para el caballo, porque a mí me trae el rey mago del caballo, eso me dijo mi papá porqué él ya los vio”, comenta Samantha de 4 años. “Yo les pongo agua para los animalitos una jícara grande para el camello, otra para el caballo y una tina para el elefante, siempre amanece todo el agua regada", dice Juan Carlos de 11 años.

Sin importar cómo los Reyes del Oriente llegarán a casi todos los hogares brindando felicidad y alegría a los niños que reciben sus regalos, cabe destacar que hay quienes no reciben regalos, pero hay fundaciones y colectas realizadas por jóvenes, que de niños les llenaron el corazón de amor y ahora se dedican a repartir juguetes a donde no les dio tiempo llegar.

La magia, la alegría y la esperanza invaden este 6 de enero a todos los hogares haciendo niños con corazones puros y sinceros.