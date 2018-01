Michael Wolff cuestiona capacidad de gobierno de Trump

Asimismo, indicó que para entender a Trump, “es necesario tener en cuenta que es un hombre que no lee, un hombre que no escucha”.

A diferencia de lo que asegura el presidente Trump, Wolff dijo haber hablado "tres horas" con el multimillonario, antes o después de su elección, para su libro

"Por supuesto, hablé con el presidente. Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero no estaba en 'off the record'" (es decir, comentarios destinados a mantener bajo reserva), acotó.