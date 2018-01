Ridley Scott podría dirigir The Merlin Saga

Asimismo, el director de cine presentó dos cintas en el año que acaba de finalizar; entre ellas, Alien: Covenant, con Michael Fassbender en el papel estelar, y All the Money in the World, con un elenco que estuvo encabezado por Michelle Williams y Mark Whalberg.

El director nacido en South Shields, Inglaterra, ha sido nominado en tres ocasiones a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Dirección, además de ser nombrado en el 2003 como caballero por la reina Isabel II.