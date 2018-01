Niño canta canción de Coco a su hermana fallecida

Después de las muestras de solidaridad de miles de internautas, el padre del niño escribió un nuevo mensaje para agradecer el apoyo recibido para la familia.

Después del fallecimiento de la niña, la familia recibió una buena noticia, y es que Alex tendrá una nueva hermana. Detalló que a los pequeños nacidos tras la pérdida de un hijo se les conoce como bebés arcoíris.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.



He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!



Happy Birthday mamas, we miss you!?? pic.twitter.com/EoVLjju0bJ — Samir (@SAM1R) 31 de diciembre de 2017