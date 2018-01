Globos biodegradables llegarán a los Reyes Magos desde Atlixco

“Estos globos están hechos con una tecnología biodegradable, reconocidos en el mercado como The Very Best, los globos de látex Qualatex se fabrican en los Estados Unidos y Canadá a partir de látex 100% natural y biodegradable sin rellenos adicionales, con una excelente calidad pues se producen en plantas que cumplen con los estándares ISO9001 / 2000”.