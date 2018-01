Andy Murray se perderá el Austrlia Open

Andy Murray tiene una marca de 48 triunfos por 12 derrotas en las canchas de Melbourne, llegando en cinco ocasiones en la final (2010, 2011, 2013, 2015 y 2016), aunque no ha logrado ganar el torneo.

Junto a Murray, también se anunció la ausencia de Kei Nishikori, el tenista japonés que no pudo recuperarse de una lesión en la muñeca, la cual lo alejó de las canchas en la última parte de la temporada.

Murray: “Sadly I won’t be playing in Melbourne this year, as I am not yet ready to compete. I’ll be flying home shortly to assess all the options.”



Good luck for the rest of ‘18, @andy_murray, you’ll be missed! https://t.co/yzRIypFXM7 — #AusOpen (@AustralianOpen) 4 de enero de 2018