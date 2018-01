Quiero ser como Juárez, Madero o Cárdenas: López Obrador

El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador destacó su deseo de convertirse en uno de los mejores presidentes de México, mencionando como modelos a seguir a Benito Juárez, Francisco I. Madero y al general Lázaro Cárdenas.

“No quiero ser, soy muy consciente, no quiero ser como Santa Anna, no quiero ser como Porfirio Díaz, no quiero ser como Victoriano Huerta, no quiero ser como Carlos Salinas de Gortari, no quiero ser como Felipe Calderón, no quiero ser como Peña Nieto; quiero ser como Benito Juárez, como Francisco I. Madero y como el general Lázaro Cárdenas del Río”, indicó.