Casa Blanca prohíbe usar celulares en el entorno de Trump

Al respecto, el diario The New York Times informó que al personal del Ala Oeste ya se le había advertido poco después de iniciado el mandato de Trump que se les prohibiría el uso de sus propios dispositivos, sin embargo, la regla no se había aplicado hasta ahora.

Además, este anuncio llega un día después de la molestia de Trump por la aparición de extractos de un libro sobre su presidencia, llamado Fire and Fury, que perfila sus primeros meses en el poder como un caos constante.

El libro, cuya publicación está prevista para el 9 de enero, tiene declaraciones de Steve Bannon, quien fue una de las figuras más poderosas en la Casa Blanca desde enero de 2017 hasta agosto pasado.