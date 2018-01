Defenderé a Cruz Azul a muerte: Walter Montoya

Montoya reconoció que hubo interés de otros clubes para ficharlo, pero al final terminó por decantarse por el cuadro cementero, una institución que le permitirá estar en una liga de muy alto nivel.

“Es una liga muy linda, me gustó más esta liga. Me buscó el Inter de Porto Alegre, acá ya me habían buscado y eso me hizo tomar la decisión. Vengo a un club grande no a uno chico. Hay que trabajar para estar cerca de los objetivos”, añadió.