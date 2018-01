Presenta López Obrador a su equipo de seguridad

jueves, 4 de enero de 2018, Sergio Noriega

El precandidato de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, presentó este jueves al equipo que estaría al frente de su estrategia de seguridad en caso de ganar las elecciones presidenciales del 2018.

Destaca la elección de Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública, mientras que el Consejo Asesor para garantizar la Paz contaría con la experiencia del ex general Audomaro Martínez Zapata; el vicealmirante José Manuel Solano; el ex comisionado de Atención a Víctimas, Marcos Fastlicht; el ex secretario de Seguridad, Alejandro Gertz, y la abogada Loretta Ortiz.