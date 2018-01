Secuelas y remakes marcarán el 2018

Asimismo, a la lista se suma la precuela Mamma Mia! Here We Go Again, que incluirá a nuevos integrantes de reparto como Lily James. No podemos dejar de mencionar el estreno de la tercera cinta de Cincuenta Sombras, así como la segunda producción de Deadpool, la octava de X-Men y la nueva de los Avengers, Infinity War.