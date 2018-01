Celtics domina a Cavaliers para superar las 30 victorias

Respecto a los titulares, Jayson Tatum fue el mejor con 15 unidades, además de cinco rebotes y dos asistencias, por su parte, Jaylen Brown tuvo 15 puntos con ocho rebotes; en tanto Kyrie Irving ante su exequipo obtuvo 11 triunfos y nueve rebotes.

Del lado de Cleveland, LeBron James fue el mejor anotador con 19 puntos, seguido por Kyle Korver al tener solo 15 unidades, en un encuentro donde no tuvo actividad Isaiah Thomas, quien a pesar de regresar a la duela un día antes, por su lesión sigue teniendo los minutos limitados.

Celtics llegó a 31 victorias por 10 derrotas en la campaña, en el caso de los Cavaliers obtuvo su derrota 13 por 25 triunfos.

Final: Celtics 102, Cavaliers 88.



The C's led by as many as 23 points in the contest. Terry Rozier led all scorers with 20 points. Tatum added 15 points, 5 rebounds. Irving: 11 points, 9 boards, 6 assists. pic.twitter.com/Ay1v4AUVrh — Boston Celtics (@celtics) 4 de enero de 2018