QUÉPASA: Niño huichol conquista la red con Movimiento Naranja

miércoles, 3 de enero de 2018, Sergio Noriega

La canción Movimiento Naranja se convirtió en tendencia nacional, además de inspirar memes y toda clase de comentarios en las redes sociales. El tema, interpretado por Yuawi López, un niño indígena, se ha vuelto el éxito del momento.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó hace algunas semanas que los partidos no podían usar a niños para sus spots televisivos en campañas electorales. Pese a que el promocional de Movimiento Ciudadano ya no será transmitido en televisión, esto no impidió que el tema conquistara Internet.