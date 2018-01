Carta de Alan Capetillo a Pepe Meade.

Espero que mis compañeros de partido no me mal entiendan, con sus luces y sombras, el PRI es una institución que, resultado de un amplísimo proceso civilizatorio, debe ser entendida, referenciada y juzgada dentro del muy complejo contexto político latinoamericano del siglo XX. Por otra parte, al mismo tiempo y sin satanizarlo por ello, es necesario reconocer que las condiciones históricas, políticas, culturales y hasta antropológicas que les dieron sentido a muchas de sus prácticas han sido superadas por la historia. Una transformación profunda es necesaria.

Sin afán de ser cortesano, es usted el perfil histórico más adecuado para este propósito, al margen de la insoslayable critica institucional respecto de la obsolencia de las formas partidarias, es su persona quien mejor encarna la probidad y la meritocracia como señas distintivas de la nueva cultura política que este partido necesita, coyunturalmente para triunfar y estructuralmente para sobrevivir.

Como partido, en la próxima elección nos enfrentaremos al populismo y al oportunismo. A un populismo irresponsable que hunde sus raíces culturales en lo peor de nuestra historia y a un oportunismo rapaz que ha importado lo peor de nuestras más anacrónicas prácticas. Es nuestro deber histórico salirles al paso, enfrentarlos y derrotarlos.

No obstante, incluso teniendo la razón histórica de nuestro lado, la tarea no será sencilla. El razonamiento técnico –que Usted tan bien domina-, si bien es un instrumento indispensable para el buen gobierno, jamás ha resultado suficiente para despertar la emoción y la mística moral que demanda una proeza electoral. Dicho sea de paso, lo que hoy vivimos en México -y en el mundo- no es solo una coyuntura, es un complejo tránsito histórico y cultural, cuyos avatares requieren un liderazgo ético e intelectual sin referentes en la historia. Ganar una contienda electoral –y posteriormente ejercer gobierno- con eficacia y legitimidad nunca ha sido intelectual, moral, ni materialmente una tarea sencilla, pero hacerlo en el caótico contexto de la digitalmente hipermediatizada civilización del espectáculo –donde la batalla por el sentido común y la legitimidad política se gana y se pierde en 140 caracteres- es una tarea verdaderamente titánica. De hecho, el populismo no es solo demagogia, es también la consecuencia misma del proceso de disgregación y fragmentación social que los nuevos paradigmas de comunicación han provocado, facilitando con ello que la narrativa colectiva sea permanentemente secuestrada por un vasto universo de retóricas catastrofistas plagadas de significantes y conjuntos conceptuales vacíos que aglutinan muchos sentimientos y muy pocas razones.

Ahora bien, como estoy convencido que debemos entenderla, la verdadera naturaleza de la política no radica en la ilusión voluntarista y constructivista de asaltar los cielos, se trata solamente –y como parte de un largo proceso evolutivo- de articular inteligentemente las reglas e instituciones que darán, dentro de lo humanamente posible, el máximo de certidumbre, eficacia y justicia a los bastos esfuerzos individuales y colectivos cuyo espontáneo desarrollo -en libertad- generan todo aquello que llamamos progreso y prosperidad.

Estimado Doctor, es Usted la piedra angular de una proeza colectiva donde muchos buscamos la posibilidad de acompañarlo. Inspirar desde la racionalidad nunca ha sido fácil, pero estoy seguro que Usted tiene el potencial de lograrlo. Le he escrito esta misiva, sí, porque quiero buscar su respaldo en mi aspiración al Senado, pero, sobre todo porque estoy convencido de que, para llenar los conjuntos vacíos, la política puede y debe hacerse desde las ideas. Ludwig Von Mises lo solía decir: Las ideas tienen consecuencias.

Sinceramente y con apasionada entrega.

Alan David Capetillo Salas .´.

Aspirante a Senador de la Republica.

03 de enero de 2018