Benzema se lesionó en el Clásico, no en las vacaciones: Zidane

El entrenador también fue cuestionado sobre los posibles refuerzos para la segunda fase de la temporada. Cabe recordar que el periodo de contrataciones de invierno inició el lunes y llegará a su fin el 31 de este mismo mes.

Pese a la insistencia de los medios, Zidane prefirió no revelar los detalles de sus conversaciones con Florentino y José Ángel Sánchez, aunque se presume que se barajearon nombres importantes para fortalecer al club.

“Hoy en día no va a haber fichajes, pero luego hasta el 31 de diciembre puede pasar de todo. Yo no quiero que salga ningún jugador de esta plantilla. Yo la he montado el pasado verano y asumo esta responsabilidad. A los Reyes les pido salud, no un portero o un delantero. Estoy contento con mi plantilla. Pase lo que pase quiero pelear con ellos hasta el final”, agregó.