Ray Lewis y Randy Moss entre los finalistas para el Salón de la Fama NFL

Junto a los 15 jugadores elegidos, se suman otros tres finalistas que estarán a consideración, siendo dos elegidos por el Comité de Seniors, para elegir a jugadores cuya carrera concluyó hace más de 25 años, eligiendo a Robert Brazile, linebacker de los Houston Oliers y Jerry Kramer, guard de los Packers de Green Bay.

Además de Bobby Beathard, gerente general y administrador personal para equipos como los Chiefs de Kansas City, Falcons de Atlanta, Dolphins de Miami, Redskins de Washington y Chargers de San Diego entre 1966 y 1999, seleccionado por el Comité de Contribuidores del Salón de la Fama.

Para ser elegidos a la gran sala de la NFL, los nominados deben obtener un mínimo de 80 por ciento en la votación que se llevará a cabo en Minneapolis, un día antes del Super Bowl 52.

