Mark Hamill se arrepiente de sus críticas a Star Wars: Los Últimos Jedi

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- <a href="https://twitter.com/rianjohnson?ref_src=twsrc%5Etfw">@rianjohnson</a> made an all-time GREAT one! <a href="https://twitter.com/hashtag/HumbledHamill?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HumbledHamill</a> <a href="https://t.co/8ujJfBuEdV">https://t.co/8ujJfBuEdV</a></p>— @HamillHimself (@HamillHimself) <a href="https://twitter.com/HamillHimself/status/945784443964309505?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de diciembre de 2017</a></blockquote>

“Todo lo que quería hacer era una buena película y he tenido más que eso. ¡Rian Johnson ha hecho una maravilla!”.

Cabe recordar que en una entrevista en mayo con Vanity Fair, el actor ya había expresado su preocupación por la dirección que Johnson había dado a Luke en el nuevo episodio.