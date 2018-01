Jürgen Damm se quema el rostro con pirotecnia

Asimismo, el jugador que ha vestido la playera del Tri agradeció todas las muestras de cariño y apoyo por este incidente, el cual pudo haber tenido consecuencias más graves de haber alcanzado los ojos.

“Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles”, agregó.