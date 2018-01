OV7 se une a la fiebre del reggaetón

Oscar reveló que todos los de la banda han estado escuchando los grandes éxitos del género, así como a los diferentes artistas del momento, lo que les ha permitido hallar algunas cosas bastante atractivas.

Aunque su próxima producción será un híbrido de diferentes ritmos, dijo que siempre estarán del lado del pop, un género por el que sienten un gran amor y pasión.

“Entonces pues como que nos estamos juntando con productores y autores, como para hacer un híbrido, como para decir: Ok, de lo urbano me gusta esto, del trap me gusta esto, del pop me gusta esto, y a ver que sale (…) [pero] somos poperos y poperos nos moriremos”, concluyó.