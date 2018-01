EZLN pide apoyar a Marichuy en recolección de firmas

Con motivo de celebrar el 24 aniversario del alzamiento zapatista de 1994, miles de bases de apoyo y simpatizantes del EZLN se reunieron este 31 de diciembre en Oventic, situada en el municipio de San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas.

“Ahora no es el momento de echarnos para atrás, de desanimarnos o de cansarnos; debemos de estar más firmes en nuestra lucha, mantener firme nuestras palabras y seguir el ejemplo que nos dejaron los compañeros y compañeras que ya murieron, de no rendirse, no venderse y no claudicarse”.