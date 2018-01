Los hombres también pueden llorar: Sam Smith

lunes, 1 de enero de 2018, Miguel Angel Carral

El cantante de 25 años de edad, Sam Smith, se consolidó en 2017 con el lanzamiento de su segundo disco de estudio, The Thrill of it All, con el que promete brillar este 2018 cuando inicie su nueva gira como uno de los grandes nombres de la escena musical mundial.

Asimismo, el músico londinense se ha convertido en uno de los célebres embajadores del lamento sentimental, principalmente en los hombres, asegurando que ellos también pueden llorar.