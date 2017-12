Mark Hamill arremete contra el Luke de Star Wars: Los Últimos Jedi

"Se lo dije a Ryan. Le dije: ‘Los Jedi no se rinden’. Me refiero a que, incluso si tuviera un problema, (Luke) quizá se tomaría un año para tratar de superarlo. Justo ahí tuvimos diferencias fundamentales, pero... Ya dejó de ser mi historia, es la de alguien más, y Ryan me necesitaba de cierta forma para que la cosa funcionase”.