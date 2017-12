Incendio en Nueva York habría sido causado por un niño

Tras el incidente, se ha revelado que el inmueble, de 26 departamentos, tenía al menos seis violaciones abiertas al código de edificios, según registros de la ciudad.

Precisamente, una violación era por un detector de humo roto en una unidad en el primer piso, reportado en agosto. No estaba claro si el detector había sido reparado o repuesto o si jugó algún papel en el incendio.

“Basados en la investigación (...) hasta el momento no parece que hubiera algo problemático respecto al edificio o las medidas de seguridad en el edificio", comentó De Blasio a WNYC.

Cabe recordar que es el incendio más mortal en la ciudad desde que un pirómano quemó un club nocturno en el Bronx en 1990, matando a 87 personas dentro del recinto que no tenía salidas de incendio, alarmas ni rociadores de agua, informó el diario The New York Times.