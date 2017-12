Rangers saca la victoria con actividad de los mexicanos

Los goles llegaron hasta la segunda mitad, en un duelo bastante cerrado y en el que no se veía un líder claro, siendo el cuadro de los mexicanos los de mejor propuesta. Fue hasta el minuto 57 cuando se abrió el marcador por conducto de Danny Wilson, quien de primera mandó al fondo un balón que recibió dentro de uno de los costados del área.

Para los 76 minutos, llegó la segunda anotación por conducto de Alfredo Morales, quien dentro del área mostró sus dotes de delantero y tomando el tiempo necesario, se hizo del espacio para la definición.

