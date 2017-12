Jodie Whittaker toma la batuta de Doctor Who

miércoles, 27 de diciembre de 2017, Miguel Angel Carral

Tras meses de espera, el canal británico BBC transmitió el tradicional Especial de Navidad de la serie Doctor Who, Twice Upon a Time, con el cual, la actriz Jodie Whittaker toma el relevo de Peter Capaldi como el siguiente Doctor.

Con el episodio de 60 minutos de duración, Jodie Whittaker, de 35 años de edad, se convierte en la primera actriz en protagonizar una reencarnación femenina del misterioso Doctor, la treceava reencarnación en la historia del personaje.