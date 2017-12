Chelsea y Liverpool suman victorias en el #BoxingDay

Los dirigidos por Jürgen Klopp siguen obteniendo resultados importantes y que ilusionan a su afición sobre lo que viene para el equipo, y al menos en los triunfos resultan más que efectivos al golear de gran forma a Swansea.

Philippe Coutinho comenzó la goleada a los seis minutos, siendo la única anotación del primer tiempo, por lo que los cuatro goles restantes llegaron en los últimos 45 minutos. Roberto Firminho tuvo doblete para llegar a nueve goles en la campaña, mientras Alexander-Arnold y Oxlade-Chamberlain contribuyeron con un gol más para sellar el triunfo.

Liverpool llegó a 38 puntos en la tabla, marchando en la cuarta posición con ventaja de apenas un punto sobre Tottenham.

Five star Liverpool show off their attacking prowess once more#LIVSWA pic.twitter.com/A8huOZhgYM — Premier League (@premierleague) 26 de diciembre de 2017

Chelsea 2-0 Brighton

Chelsea se enfrentó a Brighton, de momento de buena temporada, y dejó ver su mayor categoría al llevarse una victoria sencilla de 2-0, conseguida por los jugadores españoles del plantel.

Tanto en los goles como en las asistencias el lado español de los Blues se hizo sentir. Primero a los 46 minutos cuando César Azpilicueta asistió para Álvaro Morata en el 1-0. 14 minutos después Cesc Fabregas asistiendo a Marcos Alonso definieron el partido con el segundo gol.

Chelsea sigue con el tercer sitio de la liga con 42 unidades.

Manchester United 2-2 Burnley

Jesse Lingard evitó la catástrofe del United al conseguir dos goles en la segunda mitad del partido, uno de ellos al minuto 91, para empatar el partido ante el Burnley que hizo un gran primer tiempo como para merecer la victoria.

Ashley Barnes a los tres minutos puso al frente a los visitantes de Old Trafford, mientras Steve Defeour puso el 2-0 a los 36 minutos. Para el complemento, Lingard acercó a los Red Devils a los 53 minutos, completando el empate con gol agónico a los 91 minutos de tiempo regular.

Manchester United sigue con el segundo puesto de la tabla con 43 puntos, apenas uno más que Chelsea.

FULL-TIME Man Utd 2-2 Burnley



Jesse Lingard saves the day against a spirited Burnley, as he nets twice after coming on at half-time#MUNBUR pic.twitter.com/srMWJBfeXz — Premier League (@premierleague) 26 de diciembre de 2017

AFC Bournemouth 3-3 West Ham

Motivo de burla fue el West Ham por aficionados mexicanos después de que en los últimos diez minutos le diera la vuelta al partido ante el Bournemouth por 2-3, pero en la última jugada, Callum Wilson encontró el gol del empate final, en una cruzazuleada.

Las redes sociales del equipo señalaron que la fama de Cruz Azul es internacional, pero que, a diferencia del cuadro mexicano, ellos fueron perjudicados por el arbitraje.

James Collins adelantó a los Hammers, pero Dan Gosling consiguió el empate a los 29. Para el complemento, Nathan Aké adelantó a Bournemouth y parecía la victoria, hasta que apareció Marko Arnautovic para dar la vuelta a las cosas a los 81 y 89 minutos. En la última jugada del encuentro, Callum Wilson apareció a segundo poste y definió una jugada para el empate a tres.

El mexicano Javier Hernández disputó 29 minutos del partido.

Queridos amigos aficionados de Cruz Azul, en esta cuenta tratamos siempre de pasarla bien aun (y a veces especialmente) a costa de nosotros mismos. Sabemos de su historia, títulos y tradición y también de sus recientes frustraciones. No quisimos ofender. Les mandamos un abrazo.? — WestHamEspañol (@WestHamEspanol) 26 de diciembre de 2017

Otros resultados:

Tottenham 5-2 Southampton

Huddersfield Town 1-1 Stoke City

Watford 2-1 Leicester City

West Bromwich 0-0 Everton