Warriors en el Día de Navidad siguen superando a los Cavs

Cleveland comenzó de gran forma el duelo, al superar en el primer set 28-24 a los locales del Oracle Arena, pero un terrible segundo cuarto de apenas 16 puntos les terminó por costar sus aspiraciones de triunfo.

Kevin Love fue el mejor en los puntos para los Cavs, teniendo 31 unidades y completando el doble-doble con 18 rebotes, mientras LeBron James no tuvo el mejor de las actuaciones con solo 20 puntos, seis rebotes y seis asistencias.

Kevin Durant and Draymond Green lead to @warriors down the stretch to beat the @cavs 99-92 in #NBAXmas Game #2!



KD: 25 PTS, 7 REB, 5 BLK

Draymond: 12 PTS, 12 REB, 11 AST

Klay Thompson: 22 PTS, 7 REB



Kevin Love: 31 PTS, 18 REB

LBJ: 20 PTS, 6 AST, 6 REB#DubNation — NBA (@NBA) 25 de diciembre de 2017