¿Qué días no serán laborables en el 2018?

El primer día libre de actividades, como siempre, será el 1 de enero, mientras que el segundo llegará hasta el 5 de febrero con motivo de un aniversario más de la Carta Magna de 1917. El tercer día de descanso será el 19 de marzo, para conmemorar el natalicio del ex presidente Benito Juárez. En tanto, el 20 de noviembre, se conmemora la lucha por Revolución Mexicana.

En el 2018, otro día feriado será el 1 de mayo, por la celebración del Día del Trabajo. En caso de que las instituciones académicas decidan concederlo, podría convertirse en un fin de semana largo.

Esto no pasará con el Día de la Independencia de México, debido a que el 16 de septiembre es domingo, por lo que se espera que no cause ninguna afectación a las actividades cotidianas.

Los niños también podrían tener como días de descanso el 10 y 15 de mayo, como parte de los festejos por el Día de la Madre y del Maestro. El 2 de noviembre, Día de Muertos, sería una jornada de descanso, tal como lo ha venido siendo en diferentes años por la magna celebración popular.