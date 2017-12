Britney Spears protesta en favor de los dreamers

domingo, 24 de diciembre de 2017, Sergio Noriega

La estrella de pop en inglés, Britney Spears, envió su apoyo a los miles de dreamers en Estados Unidos a través de sus redes sociales, en donde publicó una imagen con la frase We Are All Dreamers (Todos somos dreamers).

Quien cosechara gran éxito en los años 2000 lanzó un llamado a todos sus seguidores y a los diferentes sectores sociales a manifestarse en favor del Dream Act, un proyecto de ley que podría entregar beneficios directos a 3.4 millones de personas, según estiman los reportes del Instituto de Política Migratoria.