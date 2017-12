TEEP resuelve un recurso de apelación

Cabe destacar que derivado del análisis, el argumento hecho valer por el promovente resulta ineficaz, ya que en autos no se desprende que el apelante sea o haya sido militante de partido político alguno, por lo que en el momento de emitir la presente resolución en nada afectaría o perjudicaría su esfera jurídica la aplicación o no del artículo 201 Bis, fracción I, del Código Local; la base tercera, párrafo quinto, inciso a), de la Convocatoria y numeral 23, inciso a), de los Lineamientos. De ahí, que en este momento, sus argumentos no puedan trascender en la inaplicación de tales normas en su persona, independientemente que pueda expresar su inconformidad a las mismas en una etapa posterior.