Barcelona deja moribundo al Real Madrid en LaLiga

Barcelona aceptó el regalo que le hizo el Madrid en el complemento y se hizo con la posesión de la pelota. El ataque de los catalanes fue creciendo en peligro y, finalmente, Suárez se hizo presente en la cancha para definir una jugada iniciada por el eterno Busquets.

El gol de Suárez. La jugada es magnífica.pic.twitter.com/wNtz25xL42 — ™ (@cruijffboy) 23 de diciembre de 2017

Los merengues no reaccionaron, y en medio de ese caos, Carvajal cometió un penalti que el árbitro no dudó en marcar. Messi, como siempre, respondió en el momento importante. 0-2 en el marcador y los locales no se daban cuenta de nada.

Ni la entrada de Bale ni Asensio logró revolucionar a un Real Madrid que sigue despertando dudas. Aleix Vidal marcó el tercero y dejó tendido al histórico rival, no solo la tarde de este sábado, sino en un torneo donde los bicampeones de Europa no han aparecido.